Глава Раменского посетил комбинат по производству пищевых продуктов в Никулино

С первых дней работы ЗАО «КППП „Рускон“ начало заниматься разработкой современных пищевых технологий в производстве консервированных и концентрированных продуктов разнообразного функционального назначения для организации питания различных групп населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Весь ассортимент выпускаемой продукции включает мясные, мясорастительные, мясоовощные, рыбные, овощные, закусочные и молочные консервы, соответствующие ГОСТ. Фасовка вышеперечисленных консервов осуществляется в банки из ламистера (алюминиевой фольги ламинированной полипропиленовой пленкой), а также в мягкую упаковку — пакеты из многослойной полимерной пленки. Вся эта продукция выпускается и в саморазогревающейся упаковке, которая позволяет организовать питание горячей пищей в любых условиях.

Уже не первый год «Рускон» — это высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем современным требованиям, на котором работают 160 человек. Оно специализируется не только на изготовлении готовых блюд длительного хранения в полимерной упаковке, но и кормов для животных. Компания является управляющей организацией ООО «ГЛОБАЛ ПЕТФУД».

В настоящее время на территории Раменского округа реализуется инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса для производства сухих кормов. В дальнейшем в рамках реорганизации бизнес-процессов ООО «КППП „Рускон“ планирует передать ООО „ГЛОБАЛ ПЕТФУД“ производственно-складской комплекс для производства сухих кормов.

«Желаю всему коллективу предприятия и его генеральному директору Александру Сергеевичу Левченко только развития! Участие в проекте импортозамещения — важный толчок для увеличения производственных мощностей, расширения складских помещений и линейки продукции», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.