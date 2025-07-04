Глава Раменского открыл новую детскую площадку в деревне Шилово

В 2025 году в рамках муниципальной программы формирование современной комфортной городской среды в Раменском выполнено обустройство детской игровой площадки площадью 200 кв. м. и дополнительно 64 кв. м. под спортивный элемент. Площадка предназначена как для совсем маленьких детей, так и для ребят постарше, сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте выполнены следующие работы:

обустройство асфальтобетонного основания; устройство резинового покрытия;

устройство подходов и посевного газона; установлены 5 игровых элементов: игровой комплекс, качели двойные, балансир, качалка на пружине, гимнастический комплекс; спортивный комплекс; установлены информационный стенд, скамьи, урны и ограждение.

Дополнительно на площадке будет организовано видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный регион».

Для детей деревни сегодня устроили настоящий праздник с анимационной программой.

«С большим удовольствием раздал всем ребятишкам мороженое», — отметил глава муниципалитета Эдуард Малышев.

Жительница деревни, которая обращалась к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву с просьбой организовать для детей эту долгожданную игровую зону, выразила благодарность главе округа.

«Все жители по-достоинству оценили такие улучшения и сказали, что и взрослые будут с удовольствием проводить здесь время, гуляя с детьми», — заключил глава.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.