Глава Раменского осмотрел территорию от ТЦ «Коралл» до улицы Молодежной

По обращению жителя в социальных сетях, Эдуард Малышев лично проинспектировал территорию от торгового центра «Коралл» до улицы Молодежной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

«По вопросу тротуаров вдоль Донинского шоссе могу сообщить, что Донинское шоссе является дорогой регионального значения. Обслуживание осуществляет ГБУ МО „Мосавтодор“. Тротуары находятся в удовлетворительном состоянии, строительство новых — не запланировано», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Однако в ходе визита глава выявил ряд замечаний в части содержания территории:

убрать мусор вдоль тротуаров,

произвести покос участков вдоль Донинского шоссе,

привести объекты потребительского рынка в удовлетворительное техническое и санитарное состояние.

На 2027 год будет рассмотрена возможность выполнения работ по устройству «народной тропы» от ТЦ «Ашан» до угла дома 2 по улице Молодежной.

