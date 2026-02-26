Глава Раменского округа встретился с семьями бойцов СВО

В Раменской больнице 25 февраля прошла встреча главы Раменского округа Эдуарда Малышева и главврача Сергея Маркитана с сотрудниками, чьи близкие участвуют в спецоперации или погибли при исполнении долга. Участники обсудили меры поддержки семей защитников Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в формате открытого диалога за чаепитием. Медики, чьи мужья, сыновья и братья находятся на передовой, смогли задать волнующие вопросы и обозначить проблемные ситуации.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждая такая семья чувствовала поддержку не на словах, а на деле», — подчеркнул Эдуард Малышев.

По итогам встречи определены конкретные шаги помощи. Бойцу, вернувшемуся с инвалидностью, окажут содействие в госпитализации в реабилитационный центр, дальнейшем протезировании и трудоустройстве. Многодетной семье помогут решить бытовые вопросы с коммуникациями. Другим обратившимся предоставят юридические консультации и поддержку в организации санаторного лечения.

Все озвученные просьбы глава округа взял под личный контроль.

«Семьи наших героев должны знать, что мы всегда рядом и готовы оперативно включиться в решение любого вопроса. Благодарю медиков за труд, выдержку и верность долгу», — добавил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.