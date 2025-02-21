Глава Раменского округа проверил работу рентгеновского оборудования в больнице

Совместно с заместителем главного врача Раменской больницы Анной Захаровой и заведующим отделением Александром Кожевниковым Эдуард Малышев проверил работу КТ и МРТ кабинетов. Визит состоялся в рамках проекта «Здравчас», сообщает пресс-служба администрации округа.

В этих кабинетах проводятся рентгенографические исследования, предоставляющие врачам возможность визуализировать состояние внутренних органов и тканей пациента без хирургического вмешательства. Данный метод диагностики незаменим при выявлении патологий опорно-двигательного аппарата, таких как переломы, вывихи и заболевания суставов. Данный метод диагностики незаменим при выявлении патологий опорно-двигательного аппарата, таких как переломы, вывихи и различные суставные заболевания.

В настоящее время в рентгенологическом отделении трудится 31 врач-рентгенолог.

В 2024 году было выполнено 32 801 КТ-исследование, 140 401 рентгеновских обследования, 13 111 маммографий и 60 077 флюорографий.

В рентгеновском отделении Раменской больницы применяют современную МРТ-диагностику, которая позволяет получить информацию о состоянии мягких тканей организма, включая мозг, позвоночник, суставы и внутренние органы, и выявить при этом различные заболевания и отклонения.

Многосрезовые КТ-аппараты, благодаря возможности проводить несколько срезов за единицу времени, повышают точность диагностики и обеспечивают более глубокое изучение внутренних органов.

Отделение располагает девятью дуографами, применяемыми для ультразвуковых исследований с применением двухлучевой технологии. Данная аппаратура обеспечивает получение высокоточных изображений органов и тканей в режиме реального времени, существенно повышая точность диагностики. Ультразвуковой метод является безопасным и неинвазивным, не требующим использования радиации, что позволяет проводить повторные обследования без опасений.

«После осмотра центра провели заседание, где обсудили перспективы развития рентгеновского отделения. Для обследования жителей отдаленных населенных пунктов округа выезжает современный передвижной диагностический комплекс для проведения рентгенографии и маммографии», — сказал Эдуард Владимирович.

Также глава Раменского округа сообщил о том, что для удобства граждан в телеграмме действует чат «Раменское. Здоровье», где у жителей есть возможность задать вопросы по медицине главному врачу и заведующим любого отделения Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.