Глава Раменского округа проверил благоустройство парков

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил ход благоустройства лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец» у улицы Народное Имение. Работы ведутся с сохранением экосистемы и без вырубки здоровых деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа вместе с инициативной группой жителей посетил площадку благоустройства и оценил реализацию проекта. По его словам, модернизация проходит с обязательным сохранением природного баланса: новые элементы размещают на месте существующих тропинок и свободных полян.

На территории разрабатывают грунт под будущие дорожки и устанавливают деревянные борта вдоль маршрутов. Проводится санитарная уборка — убирают валежник, поросль и захламленность, размещают малые архитектурные формы. Удаляют только сухостой, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

После завершения работ в парке появится дорожно-тропиночная сеть протяженностью 9,3 км, спортивные зоны для баскетбола, футбола и воркаута, детские и пикниковые площадки. Обустроят площадку для выгула и тренировок собак, установят освещение и камеры системы «Безопасный регион», туалетные модули и пункты охраны, высадят новые деревья и кустарники.

«Держу ход работ на контроле и буду регулярно посещать площадку, чтобы следить за соблюдением сроков и качества», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Представители общественности поблагодарили руководство округа и предложили идеи по дальнейшему развитию территории. Профильные специалисты рассмотрят эти инициативы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.