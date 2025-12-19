Глава Раменского округа провел выездную встречу с сотрудниками научного института

Глава Раменского округа Эдуард Малышев и его заместители 18 декабря провели выездную встречу с работниками научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В ходе встречи сотрудники института обсудили с руководством округа вопросы содержания территории, работы управляющих компаний, благоустройства и безопасности. Особое внимание уделили перспективам развития учреждения, поддержке научных разработок на муниципальном уровне и улучшению условий труда.

Участники встречи также рассмотрели предложения по развитию инфраструктуры вокруг института и сотрудничеству с образовательными учреждениями для популяризации научных профессий среди молодежи. Ведущий научный сотрудник Елена Кровина подняла вопросы строительства бассейна и оздоровительного комплекса в поселке Родники, а также благоустройства территории деревни Клишева. Она отметила, что администрация планирует заняться строительством комплекса и обновить хоккейную коробку с организацией парковой зоны.

Жительница округа Юлия Новожилова обратилась с вопросом о капитальном ремонте хирургического отделения больницы. По ее словам, ремонт запланирован на 2029 год. Все инициативы и предложения были взяты в работу администрацией. Подобные встречи помогают оперативно решать вопросы и формировать планы развития округа с учетом мнения научного сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.