Глава Раменского округа провел встречу с сотрудниками «Восток-Сервис»

6 июня глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев с профильными заместителями администрации работали на крупном местном предприятии «Восток-Сервис», общаясь с сотрудниками в формате выездной администрации, передает пресс-служба администрации городского округа.

Во время визита на предприятие «Восток-Сервис» сотрудники задали множество вопросов, касающихся благоустройства общественных территорий, развития транспортной инфраструктуры, ремонта дорог и работы общественного транспорта.

В частности, один из работников предприятия обратился к Эдуарду Малышеву с инициативой переименовать остановочный пункт «Тарный склад» в «Восток-Сервис» к 33-летию предприятия в сентябре. Глава округа пообещал проработать этот вопрос и решить его до сентября.

Кроме того, по словам Эдуарда Малышева, необходимо предусмотреть установку светофора на новой дороге от Старораменского кладбища до улицы Михалевича. Он заверил, что этот пункт будет внесен в проект организации дорожного движения.

Глава Раменского округа взял на персональный контроль сроки и качество исполнения данных поручений. Он поблагодарил участников встречи за активность и неравнодушное отношение к развитию округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.