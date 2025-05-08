Глава Раменского округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим праздником

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично поблагодарил Геннадия Антоновича за его верность долгу и служение Отечеству.

«Наши ветераны — настоящие хранители истории. Они пережили тяжелые времена, но не изменили своим принципам и остались верны своей стране. Почет и уважение нашим ветеранам и труженикам тыла!» — с уважением сказал Эдуард Владимирович.

Геннадий Антонович родом из Уссурийска. Сейчас ему 96 лет. В составе действующей армии в войне с Японией в 1945 году он служил на Тихоокеанском флоте, перевозил десант морской пехоты и боеприпасы. Имел воинское звание — младший сержант. Со своей супругой Галиной Трофимовной Геннадий Антонович вместе уже 70 лет. У них дочь, двое внуков и пятеро правнуков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.