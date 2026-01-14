Глава Раменского округа поздравил родителей первых новорожденных 2026 года

В Раменском округе 14 января глава муниципалитета Эдуард Малышев поздравил родителей первых десяти детей, родившихся в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное поздравление прошло для семей, в которых с 1 по 4 января появились на свет шесть девочек и четыре мальчика. Четыре семьи стали родителями первенцев, одна семья — многодетной с рождением третьего ребенка, а в двух семьях появился четвертый ребенок.

Раменский родильный дом работает с 2017 года. За восемь лет здесь родилось более 28,5 тысячи детей. В 2026 году ожидается рождение 30-тысячного малыша, что станет значимым событием для всего округа.

Глава округа отметил, что родильный дом пользуется популярностью не только среди жителей Московской области, но и у семей из других регионов России. Почти треть новорожденных — дети из других субъектов страны.

«От всей души желаю всем семьям здоровья, благополучия, радости и любви. Пусть ваши дети растут крепкими, счастливыми и окруженными заботой», — сказал Эдуард Малышев.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.