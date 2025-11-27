Глава Раменского округа поздравил победительниц онлайн-голосования «Народный доктор Московской области»

Недавно завершилось важное онлайн-голосование на портале «Добродел» по выбору «Народного доктора Московской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта инициатива позволяет жителям лично выразить признательность медикам за их самоотверженный труд. Среди сотрудников Раменской больницы наибольшее количество голосов набрали замечательные специалисты, чью работу оценили высоко:

1 место — Анна Конченкова, заведующая Удельнинской поликлиникой;

2 место — Екатерина Николаева, врач-педиатр участковый педиатрического отделения Раменской больницы;

3 место — Людмила Согомонян, врач-терапевт участковый Речицкой поликлиники.

С большой радостью глава округа лично поздравил победительниц, вручил им цветы и символические подарки в торжественной обстановке.

«Мы продолжим поддерживать наших специалистов и развивать здравоохранение в округе, чтобы каждый житель мог получать качественную и доступную медицинскую помощь», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

