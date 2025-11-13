Глава Раменского округа посетил предприятие по выпуску упаковочных материалов

Эдуард Малышев посетил компанию «МВ-Вискотекс», которая занимает лидирующие позиции в области производства и продаж упаковочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Председатель совета директоров Сергей Харитонов показал главе округа производственные цеха и рассказал про успехи организации.

За 15 лет работы здесь создали собственную производственную базу и эффективную систему сервиса, что позволяет осуществлять оперативные поставки в любую точку России. Среди приоритетов — гарантия высочайшего качества продукции, индивидуальный подход к каждому клиенту и обеспечение максимально комфортных условий сотрудничества.

Компания создает не просто упаковку, а комплексные решения, которые увеличивают сроки годности продуктов, подчеркивают их привлекательность для покупателей, оптимизируют логистические и производственные процессы, соответствуют строгим требованиям безопасности и экологичности.

«МВ-Вискотекс» работает с крупными комбинатами и малыми производствами. Клиенты компании — это более 200 предприятий по всей России и ближнему зарубежью (АО «Мясокомбинат Раменский», АО «Клинский мясокомбинат», АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Великолукский мясокомбинат»).

«Желаю директору Юлии Сергеевне Абрамовой и всему коллективу роста производства и новых высот», — сказал Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.