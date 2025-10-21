Глава Раменского округа посетил ООО ПКФ «Норма-Пак»

В компании «Норма-Пак» работает порядка 250 человек. Предприятие предоставляет возможность для профессионального развития и ценит преемственность между поколениями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Специалисты нашего профиля за один день не вырастут. В свое время мы приглашали людей из других регионов. Предложили лучшее место, условия, дали возможность на территории округа купить жилье. Так сформировался основной состав сотрудников, которые сейчас трудятся на предприятии и обучают молодых специалистов», — рассказал генеральный директор Сергей Кульков.

Общая площадь помещений порядка 13 тысяч квадратных метров, ежемесячно предприятие изготавливает и отгружает более 20 млн штук готовых изделий. Завод расширяет свой ассортимент продукции, предлагая новые виды картона, которые разработаны специально для нужд пищевой промышленности.

«Предприятие является дилером крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов России, что позволяет поддерживать высокие стандарты качества. Выражаю благодарность генеральному директору ООО ПКФ „Норма-Пак“ Сергею Кулькову за значительный вклад в развитие промышленности округа», — отметил глава округа Эдуард Малышев.

Компания работает на рынке гофроупаковки более 25 лет. За это время «Норма-Пак» зарекомендовала себя как надежный партнер, сотрудничающий как с небольшими фирмами, так и с известными компаниями.