Глава Раменского округа наградил работников культуры
В Раменском округе 24 марта глава муниципалитета Эдуард Малышев вручил награды работникам сферы культуры за вклад в развитие округа. Отмечены специалисты, которые организуют мероприятия, сохраняют традиции и поддерживают творческие инициативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Торжественная церемония прошла 24 марта. Награды получили специалисты, которые ежедневно делают культурную жизнь округа ярче и насыщеннее, раскрывают таланты жителей и сохраняют исторические традиции.
Эдуард Малышев подчеркнул значимость их труда для общества.
«От всей души благодарю вас за профессионализм, преданность профессии и любовь к своему делу! Благодаря вам Раменский округ становится еще более привлекательным и духовно богатым местом для жизни», — сказал глава округа.
Он также выразил признательность всем работникам культуры, отметив их вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранение культурного наследия.
«Пусть ваша работа и дальше приносит радость людям, а новые проекты и идеи находят поддержку и воплощение! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и благополучия», — подчеркнул Эдуард Малышев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.