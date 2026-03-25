Глава Раменского округа наградил работников культуры

В Раменском округе 24 марта глава муниципалитета Эдуард Малышев вручил награды работникам сферы культуры за вклад в развитие округа. Отмечены специалисты, которые организуют мероприятия, сохраняют традиции и поддерживают творческие инициативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эдуард Малышев подчеркнул значимость их труда для общества.

«От всей души благодарю вас за профессионализм, преданность профессии и любовь к своему делу! Благодаря вам Раменский округ становится еще более привлекательным и духовно богатым местом для жизни», — сказал глава округа.

Он также выразил признательность всем работникам культуры, отметив их вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранение культурного наследия.

«Пусть ваша работа и дальше приносит радость людям, а новые проекты и идеи находят поддержку и воплощение! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и благополучия», — подчеркнул Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.