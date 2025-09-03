Глава Раменского изучил план благоустройства зоны отдыха у Борисоглебского озера
Фото - © Раменский медиацентр
Совместно с профильным заместителем администрации округа Залимханом Гаджиевым и и. о. директора городского парка Анной Зима глава Раменского округа Эдуард Малышев ознакомился с планами по благоустройству зоны отдыха у Борисоглебского озера. Этот проект преобразит набережную, являющуюся частью Усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Уже начался третий этап благоустройства набережной зоны, прилегающей к парку, общая площадь составляет 10,8 га. Здесь планируется создание четырех функциональных зон отдыха:
- Смотровая беседка, в которой будут проводиться свадебные церемонии;
- Городской балкон — смотровая площадка с лежаками и качелями для комфортного отдыха;
- Городской солярий — зона для отдыха у воды со скамьями и настилами;
- Зона отдыха у столетней ивы — тихое место со скамейками для чтения.
Также будет создан дублер велолыжероллерной трассы специально для пеших прогулок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.