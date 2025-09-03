Глава Раменского изучил план благоустройства зоны отдыха у Борисоглебского озера

сегодня в 19:39

Совместно с профильным заместителем администрации округа Залимханом Гаджиевым и и. о. директора городского парка Анной Зима глава Раменского округа Эдуард Малышев ознакомился с планами по благоустройству зоны отдыха у Борисоглебского озера. Этот проект преобразит набережную, являющуюся частью Усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже начался третий этап благоустройства набережной зоны, прилегающей к парку, общая площадь составляет 10,8 га. Здесь планируется создание четырех функциональных зон отдыха:

Смотровая беседка, в которой будут проводиться свадебные церемонии;

Городской балкон — смотровая площадка с лежаками и качелями для комфортного отдыха;

Городской солярий — зона для отдыха у воды со скамьями и настилами;

Зона отдыха у столетней ивы — тихое место со скамейками для чтения.

Также будет создан дублер велолыжероллерной трассы специально для пеших прогулок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.