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Глава Пушкинского поблагодарил тех, кто посвятил себя развитию муниципалитета

В Пушкинском состоялась торжественная церемония, приуроченная к празднованию дней городов. Глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, активисты «Единой России» вручили знаки отличия и благодарственные письма тем, кто посвятил себя развитию Пушкинского, передает пресс-служба партии.

«Наш муниципалитет один из крупнейших округов Московской области. В нём трудятся, строят семьи, воспитывают детей порядка 300 000 жителей. История округа неразрывно связана с людьми! Врачи, педагоги, волонтеры, работники сферы ЖКХ, спасатели, сотрудники внутренних дел — благодарю каждого за ответственность, идейность и работоспособность», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов и почетных жителей. Впереди перед округом стоят сложные, интересные задачи и цели, которые обязательно будут достигнуты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.