Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 27 ноября в Центральной библиотеке Пушкино вручил награды родителям, воспитывающим пятерых и более детей. Церемония прошла в преддверии Дня матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Красноцветов вручил семье Власенковых-Александровых государственную награду — медаль ордена «Родительская слава». Семьи Поляковых, Соповых и Чурило получили ордена Московской области «Родительская доблесть».

Все семьи пришли на церемонию в полном составе. Вместе с родителями в зале присутствовали 22 ребенка. На встрече отметили, что воспитание детей требует заботы, взаимной поддержки и большой ответственности, а родительский труд заслуживает особого уважения.

«Спасибо за преданность семье, сохранение семейных ценностей и традиций. Желаю, чтобы в каждом доме царили любовь, взаимопонимание и счастье», — отметил Максим Красноцветов.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.