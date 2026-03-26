Глава Пушкинского округа поздравил росгвардейцев с юбилеем

Торжественное мероприятие к 10-летию войск национальной гвардии России прошло в Софринской бригаде в Пушкинском округе 27 марта. Глава округа Максим Красноцветов поздравил командира и личный состав, а также вручил награды отличившимся военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 21 ордена Жукова бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось праздничное мероприятие. Максим Красноцветов поздравил командира бригады, Героя России Сергея Хайрудинова, и личный состав с 10-летием со дня образования структуры.

«Софринская бригада оперативного назначения прошла все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и нынешней России, четко и самоотверженно выполняя боевые задачи, обеспечивая общественную безопасность, защищая мирное население от преступных посягательств. Сегодня военнослужащие Софринской бригады активно участвуют в специальной военной операции, приближая Победу», — отметил Максим Красноцветов.

Особое внимание на мероприятии уделили ветеранам соединения. Глава муниципалитета подчеркнул, что их доблесть и самоотверженность сформировали славную историю бригады. Он также отметил высокий уровень технического оснащения войск правопорядка и значительный прогресс Росгвардии в сфере вооружения и техники за последние годы.

В завершение церемонии отличившимся военнослужащим вручили благодарственные письма и награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.