Глава проверил уборку снега в Павлово-Посадском округе

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 24 февраля проверил качество зимней уборки во дворах, на дорогах и в общественных зонах муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Семенов лично объехал территории округа и оценил ход работ по зимнему содержанию. Он проверил состояние улиц, дворов, общественных пространств и крыш зданий, где скопление снега и наледи может представлять опасность для жителей и водителей.

Глава округа подчеркнул, что основная задача коммунальных служб — своевременная и качественная уборка снега и наледи. Особое внимание он поручил уделить участкам со снежными навалами, которые сужают проезжую часть и затрудняют движение транспорта.

Также проверка коснулась парковок и детских площадок. По словам Семенова, очищенные территории напрямую влияют на безопасность детей и комфорт жителей. Отдельно он указал на необходимость своевременной уборки снега у торговых объектов, в том числе у магазинов сети «Дикси», где снег, по его словам, не всегда вывозится вовремя.

Контроль за зимним содержанием территорий в округе продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.