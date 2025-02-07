Глава полиции пообещал устроить «Русской общине» разбор полетов

Глава полиции Магнитогорска Козицын хочет перевоспитать «Русскую общину»
Общество

Начальник УМВД Магнитогорска Константин Козицын заявил, что стражи порядка начнут «переобучать» членов движения «Русская община». По словам главы полиции, с общественниками порой проводят «воспитательную работу», сообщает 74.ru.

«Мы будем их собирать и переобучать, разъяснять, что некоторые высказывания не совсем корректны, наверное. Все-таки, позиционируя себя как „Русская община“, вы должны в первую очередь прививать культуру, показывать пример», — заявил Козицын.

«Общинники» несколько раз участвовали в полицейских рейдах в Магнитогорске. Правоохранители согласны сотрудничать с общественниками, но на своих условиях.

«Мы с ними проводим работу определенную, воспитательную в некоторых моментах. Люди там разные. <…> [Но] если вы вступили в дружину, то все-таки приоритет — соблюдение закона в любых действиях», — отметил глава магнитогорской полиции.

Неделей ранее на главной ярмарке Магнитогорска прошел рейд полиции, которой помогали «Русская община», ветераны ЧВК «Вагнер» и казаки. Правоохранители и общественники искали нелегальных мигрантов. Во время рейда применялись беспилотники.