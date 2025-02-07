Глава полиции пообещал устроить «Русской общине» разбор полетов

Начальник УМВД Магнитогорска Константин Козицын заявил, что стражи порядка начнут «переобучать» членов движения «Русская община». По словам главы полиции, с общественниками порой проводят «воспитательную работу», сообщает 74.ru .

«Мы будем их собирать и переобучать, разъяснять, что некоторые высказывания не совсем корректны, наверное. Все-таки, позиционируя себя как „Русская община“, вы должны в первую очередь прививать культуру, показывать пример», — заявил Козицын.

«Общинники» несколько раз участвовали в полицейских рейдах в Магнитогорске. Правоохранители согласны сотрудничать с общественниками, но на своих условиях.

«Мы с ними проводим работу определенную, воспитательную в некоторых моментах. Люди там разные. <…> [Но] если вы вступили в дружину, то все-таки приоритет — соблюдение закона в любых действиях», — отметил глава магнитогорской полиции.

Неделей ранее на главной ярмарке Магнитогорска прошел рейд полиции, которой помогали «Русская община», ветераны ЧВК «Вагнер» и казаки. Правоохранители и общественники искали нелегальных мигрантов. Во время рейда применялись беспилотники.