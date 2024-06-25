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Глава Подольска встретился с женами и матерями бойцов СВО

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с матерями и женами бойцов СВО, которые смогли найти время на встречу и беседу. Мероприятие прошло в филиале центра помощи участникам СВО и их семьям на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Вместе с коллегами и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем глава поднял все беспокоящие женщин темы.

В неформальной обстановке поговорили о мерах поддержки. Главный вопрос — получение земельных участков. Его глава пообещал проработать с коллегами из области.

Прозвучавшие бытовые вопросы обещали решить быстро. Кроме этого, сразу составили список необходимых вещей для военнослужащих, среди них средства защиты и автомобиль.

«Договорились оставаться на связи. За каждой семьей закреплены специалисты администрации, волонтеры — все готовы в любой момент подключиться к решению возникающих обращений», — отметил Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.