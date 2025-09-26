Глава Подольска вручил премии победителям Всероссийской олимпиады школьников

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов 26 сентября наградил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и их педагогов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вручил премию имени Александра Яковлевича Шамарова — выдающегося педагога и фронтовика, всю жизнь посвятившего развитию образования и воспитанию молодежи. Лауреатами стали 23 школьника, каждый из которых прошел серьезное испытание знаний, силы воли и упорства, заслуженно достигнув успеха», — сказал Артамонов.

Особые слова благодарности адресовал наставникам. Отметил наградами 16 учителей, сумевших раскрыть способности своих учеников. Подчеркнул, что их труд способствует формированию будущего интеллектуального богатства страны.

«Благодарю всех, кто продолжает традиции, заложенные Александром Яковлевичем. Пусть его пример вдохновляет нас беречь и развивать самое ценное — молодое поколение, их ум, талант, поддерживать стремление ребят к новым вершинам», — заключил Артамонов.

