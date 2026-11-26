В каждой из награжденных семей воспитывают пятерых детей. Орден «Родительская доблесть» отмечает заслуги обоих родителей, их ежедневный труд и вклад в воспитание детей.

Валерия Крючкова работает педагогом в школе № 1. Вместе с супругом она прививает детям интерес к знаниям, чтению, творчеству и физическому развитию. Ребята успешно учатся, становятся победителями и призерами конкурсов и олимпиад.

Дарья Зиновьева — инструктор-методист спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. Она передала увлечение спортом всем пятерым детям. Они активно занимаются физкультурой и показывают высокие результаты, а старшие успешно совмещают учебу с тренировками.

Наталия Чернова воспитывает пятерых сыновей, уделяя особое внимание их образованию, здоровому образу жизни и активному отдыху. Старший учится на хирурга в медицинском университете Санкт-Петербурга и уже проходил практику в Подольской областной клинической больнице.

Григорий Артамонов отметил, что в этих семьях хранят традиции, старшие заботятся о младших, а родители поддерживают начинания каждого ребенка.

«Спасибо за бесценный труд, за тепло, которое вы дарите близким, за воспитание достойного поколения. Именно ваша любовь становится главной опорой человека на протяжении всей жизни», — сказал глава округа.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.