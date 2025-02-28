Глава Подольска вручил медаль ветерану ВОВ Борису Белому к 80-летию Победы

Белого родился в 1927 году в Новороссийске (Краснодарский край). В Подольске проживает с 1977 года. Его призвали в армию в 1944 году. Награжден медалью «За победу над Германией». Служил в Иране и Мурманске. После демобилизации в 1950 году окончил мореходную школу. Судьба заносила его в разные уголки страны, но свой выбор он остановил на Подольске, где трудился на ПЭМЗ, а затем на Подольском узле электросвязи.

«Жизненный путь Бориса Степановича — пример стойкости, мужества и верности своему делу. Война закалила его характер, а послевоенные годы стали продолжением служения Родине. Желаю ему крепкого здоровья, душевного тепла и долгих лет жизни, наполненных уважением окружающих. Пусть каждый новый день приносит радость и покой человеку, который своим трудом и подвигом внес неоценимый вклад в историю нашего Отечества», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.