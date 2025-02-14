Глава Подольска вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы климовскому ветерану

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Гинкула и вручил ему памятную медаль в честь 80-летия Великой Победы, учрежденную президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гинкула встал на защиту Родины в 15 лет. Покидая родной Херсон, вместе с товарищами попал под вражескую бомбежку. Их спасли советские солдаты, приняв в свой отряд. Так Борис Иванович стал пулеметчиком.

После Великой Отечественной войны окончил артиллерийское училище в Ленинграде, служил в Таллине и на Севере. Дослужившись до полковника, ушел в отставку и обосновался в Климовске.

За отвагу и военные заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Славы III степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией».

«Борис Иванович — живая легенда, свидетель великих событий и пример несгибаемого духа. Общение с такими людьми — честь и бесценный урок истории», — сказал Артамонов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.