Глава Подольска проверил отдых детей в лагере «Родина» и осмотрел веревочный парк

Вторая смена в «Родине» завершается, скоро 320 мальчишек и девчонок отправятся по домам, увозя с собой яркие эмоции и теплые воспоминания. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов приезжал к ребятам, чтобы узнать, как прошел отдых, и услышать пожелания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Артамонов осмотрел территорию и корпуса лагеря, спортивные объекты, бассейн. В этом году в лагере открыли и новый веревочный парк, который пользуется большой популярностью.

«Безусловно, главное для нас — мнение юных гостей, поэтому пообщался с ребятами. С детьми участников спецоперации поговорили о школе, увлечениях, новых друзьях. У многих в «Родине» появились творческие и спортивные интересы: танцы, футбол. Обязательно найдем возможность, чтобы они смогли продолжить занятия и дальше», — сказал Артамонов.

Он отметил, что оздоровительный центр готовится к дальнейшей работе. Впереди еще две смены, во время которых еще больше детей смогут зарядиться отличным настроением и набраться сил перед учебным годом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.

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