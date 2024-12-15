Глава Подольска проверил обновленный Центральный рынок с фудхоллом на 500 мест

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил обновленный Центральный рынок Подольска, на котором 14 декабря открылся фудхолл на 500 посадочных мест. Здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров полностью обновили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Финальной точкой проекта стал фудхолл с 20 корнерами, предлагающими кухни разных стран мира, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основной акцент сделали на модернизации пространства и создании комфортной среды для посетителей и предпринимателей. Отремонтировали цокольный этаж здания, усилили несущие конструкции, переоборудовали трансформаторную подстанцию, заменили инженерные коммуникации и старую тяжелую кровлю на облегченный современный качественный материал. Установили новую противопожарную систему. Заменили холодильное оборудование и торговые прилавки, обновили внутреннюю отделку помещений. Обустроили новое помещение для лаборатории областной ветеринарной службы. Установили более 100 видеокамер для безопасности. Открыли сетевые магазины «Да» и «ДНС».

Позаботились о территории рядом со зданием рынка. Демонтировали нестационарные торговые объекты и установили новые павильоны с фасадами в едином стиле. На парковке полностью заменили покрытие, установили автоматическую систему шлагбаумов и нанесли новую разметку, подключили дополнительные опоры уличного освещения.

«Уверен, что современный фудхолл станет настоящим местом притяжения для жителей и гостей округа. Два десятка гастрономических корнеров представили и разные кухни мира, и авторские предложениями по изысканным блюдам. Заинтересуют и мастер-классы для детей и взрослых, и дегустации. Центральный рынок на улице Комсомольской стал не просто ещё одной торговой площадкой, а новым общественным пространством, одним из центров социальной и культурной жизни Подольска. Приглашаю всех жителей и гостей!» — сказал Артамонов.

Реконструкция рынка проходила на протяжении двух лет. Делали все поэтапно, чтобы не прерывать процесс торговли. Общий объем внебюджетных средств составил более 500 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.