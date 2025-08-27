Глава Подольска помог подготовиться к учебному году детям из семей бойцов СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил рюкзаки, канцелярию и технику трем ребятам из семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Власти округа помогают детям защитников готовиться к новому учебному году.

Артамонов встретился с новоиспеченными курсантами Иваном и Владимиром, поговорил с ними о жизни, учебе, мечтах. Мальчики растут настоящими патриотами, в текущем году они поступили в Московское суворовское военное училище. Руководитель ассоциации ветеранов СВО и выпускник этого училища Игорь Науменков поделился с ними своим опытом.

Помог подготовиться к школе Артамонов и юному Артему, который в этом году пойдет в 4-й класс. Школьник увлекается робототехникой, а новый ноутбук, подаренный главой округа, поможет ему создавать и программировать своих первых роботов. Артем мечтает заниматься плаванием, и Артамонов распорядился подобрать ему секцию.

«Будем всегда рядом, чтобы поддерживать и вдохновлять близких наших бойцов. Вместе мы сильнее!» — сказал Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.