Глава Подольска передал бойцам в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы

Средства радиоэлектронной борьбы отправятся бойцам в зону СВО из Подольска. Глава округа Григорий Артамонов передал три аппарата РЭБ «Ясенок» вместе с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и депутатом горсовета Сергеем Кулевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Артамонов уточнил, что с просьбой приобрести технику обратилась Ксения. Ее муж — связист, участвует в спецоперации уже почти 2 года. Сейчас у него заслуженный отпуск, и забирать технику они пришли вместе с супругой.

«Аппараты компактные, их можно даже повесить на рюкзак. Частоты оборудования позволяют подавлять сигналы всех популярных моделей беспилотников. Заявленный радиус — до 1 500 метров», — уточнил глава муниципалитета.

С парой Артамонов договорился оставаться на связи.

«Обязательно найдем возможность помочь ребятам, если будет такой запрос от них. Для этого ежедневно ведет работу наш Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Информация по телефону: 8(496)750-04-93. Посильную финансовую помощь можно оказать через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольск», — заключил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.