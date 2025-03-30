Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми талантливым жителям округа
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил паспорта восьми юным жителям округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для каждого из них — это особенный день. Получение первого документа — это начало пути самостоятельных решений. Дорогие ребята, желаю вам успехов на этом большом жизненном пути. Пусть рядом будут верные друзья, надёжные наставники и, конечно, любящая семья. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели и обязательно добивайтесь их. Уверен, мы ещё не раз услышим о ваших победах!» сказал Артамонов.
Все ребята талантливые и с активной жизненной позицией. Серьёзно занимаются спортом, проявляют себя в искусстве и науке. Например, Татьяна Фомина, ученица лицея № 23, увлекается биологией, и литературой, а также играет на нескольких музыкальных инструментах.
«Для меня получение паспорта — шаг в новую взрослую жизнь. Я рада, что стала настоящим гражданином России», — сказала Фомина.
Артамонов поблагодарил родителей ребят и педагогов, которые с детства закладывают в ребятах чувство любви к Родине, стремление к знаниям, веру в себя и помогают реализоваться.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.