Глава Подольска Артамонов вручил медаль 102-летнему участнику ВОВ

«В свои 102 года Константин Гаврилович Дербаков остается примером несгибаемой воли и жизнелюбия. Сегодня мне посчастливилось пообщаться с этим героическим человеком — участником Великой Отечественной войны, чья судьба вписана в историю нашей страны золотыми буквами. Для меня было огромной честью вручить ветерану памятную медаль в честь 80-летия Великой Победы от имени главы государства. Это дань уважения и благодарности за подвиг, который невозможно переоценить. Сердечно поздравляю Константина Гавриловича с наступающим праздником! Пусть крепкое здоровье, счастье, забота близких наполняют каждый его день!» — сказал Артамонов.

Дербакова призвали в ряды Красной армии в 1941 году, в июне он оказался на передовой. С боями прошел тысячи километров, дошёл до Будапешта в Вене. Награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны и разнообразными медалями.

Ветеран остаётся активным и деятельным человеком, участвует в жизни округа и страны. Окружён любовью родных и является примером для своих правнучек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.