Глава Подольска Артамонов вручил юным жителям паспорта РФ накануне Дня города

«Это важный шаг в самостоятельную жизнь. Паспорт — не просто документ. Это знак взросления, напоминание о том, что вы — граждане великой страны, наследники ее прошлого и создатели будущего. Дорогие ребята! Пусть ваши мечты сбываются, а дела приносят радость и пользу Подольску и России», — сказал Артамонов.

Он добавил, что Подольск славится промышленностью, культурой, спортивными достижениями и своими людьми. Теперь именно молодому поколению предстоит продолжать эту историю, наполнять ее новыми победами и свершениями.

5 октября Подольску исполнится 244 года. За неделю до этого в округе начались тематические мероприятия. В программу вошли концерты, экскурсии, мастер-классы во всех учреждениях округа. На открытом воздухе проведут гуляния и веселые активности 4 октября в парке «Дубрава» и 5 октября в парке имени Виктора Талалихина.

С 29 сентября и по 3 октября в муниципалитет проходит акция «Подольск помогает», в ходе которой собирают гумпомощь участникам СВО.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.