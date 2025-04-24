Глава Подольска Артамонов представил округ на форуме «Города Великой Победы»

«Для нашего округа эта тема имеет особое значение. Подольск носит почетные звания населённого пункта воинской доблести и города трудовой доблести. Подольчане сражались на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу, а сегодня продолжают защищать Родину в зоне специальной военной операции. Нам есть чем гордиться и что рассказать коллегам. Мы бережно сохраняем и передаем память о героическом прошлом и настоящем», — сказал Артамонов.

Он отметил, что память о подвиге подольчан живет в округе в школах и на градообразующих предприятиях, в музеях и в сердцах жителей. Напомнил о Подольских курсантах, выпускницах Центральной женской школы снайперской подготовки имени Татьяны Барамзиной, летчиках Викторе Талалихине, Марине Расковой, разведчике-партизане Володе Дубинине, легендарном хирурге Николае Маштакове. Рассказал о том, как снабжали фронт легендарные предприятия округа.

В Подольске сохраняют память о героях в названиях улиц, скверов, парков, мемориалах и наград. Это результат серьезной и системной работы по взаимодействию с ветеранскими организациями, инициативными гражданами округа.

«Как подчеркивает Президент России Владимир Путин, сохранение исторической памяти — это не только дань уважения к прошлому, но и основа народного единства и суверенитета государства. Будем и дальше последовательно и ответственно выполнять эту задачу, осознавая её важность для страны и каждого из нас», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.