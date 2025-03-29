Глава Подольска Артамонов представил ключевые направления работ в округе

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым для обсуждения ключевых направлений работы на текущий год. В планах масштабные проекты в самых разных сферах: развитие системы водоснабжения, строительство новых школ и детских садов, благоустройство дворов и общественных пространств, улучшение транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Работа предстоит серьезная. Решение каждой из этих задач, безусловно, скажется на повышении качества жизни наших жителей. Будем последовательно двигаться вперед — с фокусом на результат и реальные потребности людей», — сказал Артамонов.

В округе в текущем году модернизируют две котельные, расширят дорогу в Дубровицах, откроют реанимационное отделение в областной больнице, благоустроят ряд общественных пространств.

Глава сообщил, что в текущем году в сфере теплоснабжения запланировано провести 28 мероприятий по капремонту. По семи из них строительно-монтажные работы начались досрочно — это микрорайоны Парковый, Шепчинки и Климовск. Все 28 контрактов уже заключены. Они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых проведут работы. На каждом участке работ устанавливают информационные стенды для информированя жителей во время выездных администраций.

Также обсудили обеспечение жителей качественной водой. В округе планируют построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 тыс. кубометров в сутки, он снабжает чистой водой 220 тысяч жителей, или больше половины населения округа.

В 2025 году проведут подготовительные мероприятия, частично приобретут новое оборудование. Основной этап работ запланирован на 2026 год, а завершат проект в первом квартале 2027-го. Помимо этого, в текущем году модернизируют три больших участка водовода. Готовят также проектную документацию по строительству ливневых канализаций, которые есть не в каждом районе городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.