Глава Подольска Артамонов поздравил участника ВОВ со 100-летним юбилеем

Артамонов вручил ветерану подарки, поздравительный адрес от имени президента РФ Владимира Путина, а также губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это большое событие не только для близких Ефима Самойловича, но и для всего нашего городского округа. Огромной честью для меня стало увидеть героя лично, пожать руку и сказать слова благодарности от лица всех подольчан», — сказал Артамонов.

Ефим Аранчук отправился на фронт 19-летним парнем. Попал в минометный батальон. Храбро сражался с фашистами, в 1945 году воевал в Румынии. Награжден орденами «За победу над Германией», «За отвагу» и другими.

После войны Ефим Самойлович окончил Минский политехнический институт и по распределению попал в Подольск, где стал начальником первого Подольского пассажирского автохозяйства. Его руководство выпало на непростые времена, работу пришлось выстраивать практически с нуля. Но Ефим Самойлович смог создать полноценное транспортное предприятие, в наши дни оно носит название автоколонны «Мострансавто» № 1 788.

«Ефим Самойлович Аранчук — гордость и слава России. Его жизненный путь — пример беззаветного служения и безграничной любви к своей стране и семье. Пусть здоровье никогда не подводит, а жизнелюбие и оптимизм не иссякают!» — отмечается в материале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.