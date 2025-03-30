Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь

«Навестил нашего ветерана Сергея Тимофеевича Косова — человека удивительной судьбы и с крепким характером. Во время нашей прошлой встречи договорились уделить внимание его здоровью. Организовали для Сергея Тимофеевича полное медицинское обследование, включая консультации всех необходимых профильных специалистов. Также вместе с партией „Единая Россия“ исполнил его просьбу — передал современный слуховой аппарат, который, уверен, сделает повседневную жизнь комфортнее, подарит больше радости общения с близкими», — сказал Артамонов.

Жизнь Косова является примером мужества, скромности и настоящего патриотизма. В 17 лет он ушёл на фронт, а домой вернулся только в 1950 году. В мирной жизни окончил физико-математический институт и до самой пенсии трудился в КБ точного машиностроения в Климовске, где возглавлял один из отделов. Со своей супругой они вместе более 70 лет. В их большой и дружной семье уже четверо правнуков. Косов по-прежнему бодр духом и полон жизненной энергии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.