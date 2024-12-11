Глава Подольска подписал соглашение о взаимодействии с Ассоциацией старост

«Это значимое событие для Подольска. Соглашение позволит эффективнее решать задачи, которые ставят перед нами жители сельских населенных пунктов», — сказал Артамонов.

После подписания документа власти округа провели выездную администрацию для старост деревень. К ним присоединились профильные специалисты, председатель Совета депутатов Алексей Никулин с коллегами, депутат Мособлдумы Павел Максимович. Основной темой обсуждения стало благоустройство.

Жители деревни Бережки попросили установить спортивную площадку с тренажёрами в местном парке. Артамонов поручил профильным специалистам включить проект в план благоустройства на 2025 год.

В селе Покров назрела необходимость оформления в муниципальную собственность здания досугового центра. Он играет важную роль в общественной жизни населенного пункта.

На детской площадке в деревне Жданово требуется замена покрытия и установка камеры видеонаблюдения программы «Безопасный регион».

«Все наказы жителей приняли в работу. Каждое обязательство, которое взяли на себя, постараемся исполнить. Безусловно, с поддержкой ассоциации сделать это можно будет быстрее и качественнее. Будем вести совместную работу, чтобы сделать каждый уголок муниципалитета комфортным и безопасным», — заключил Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.