Глава Подольска Артамонов наградил лучших спортсменов округа 18 декабря

В городском округе Подольск 18 декабря состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов года «Триумф». Глава округа Григорий Артамонов вручил 35 наград за высокие спортивные результаты и вклад в развитие физической культуры и спорта.

Артамонов отметил, что церемония стала доброй традицией, объединяющей всех, кто выбирает активный и здоровый образ жизни. По его словам, прошедший сезон был насыщен соревнованиями и достижениями, а подольские спортсмены подтвердили статус спортивной столицы Подмосковья.

Награды получили 30 лауреатов премии главы округа, среди которых воспитанники и представители школ олимпийского резерва «Космос», «Лидер», «Труд», «Пахра», спортивных школ «Весна», по футболу «Витязь», физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» и других учреждений.

Кроме того, глава округа поздравил пять лауреатов премии имени Михаила Лазаревича Аптекаря за вклад в развитие физической культуры и спорта. Эта премия названа в честь основоположника тяжелой атлетики в Подольске и символизирует преемственность поколений и уважение к спортивным традициям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.