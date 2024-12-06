Глава подмосковной экофермы получила гран-при международного конкурса «PRОбренд»

Глава фермерского хозяйства «Былинкино» стала обладателем гран-при международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд — 2024», организованного союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ», в номинации «За личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 декабря, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К (Ф)Х «Былинкино», расположенное в деревне Подлипки городского округа Луховицы, открыто в 2019 году. Основное направление деятельности — разведение племенных коз альпийской породы, в хозяйстве содержатся 400 голов. В прошлом году было произведено 72 тонны козьего молока. Также ферма развивает направление агротуризма: проводятся экскурсии по ее территории и сыроварне, мастер-классы, мероприятия и праздники.

В этом году проект развития сельского туризма на базе К (Ф)Х «Былинкино» по улучшению туристической инфраструктуры, обустройству зон отдыха и детских площадок, был отобран Минсельхозом РФ. Молочная продукция хозяйства, сыры и полуфабрикаты реализуются как на ферме, так и в магазинах и предприятиях общественного питания Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.