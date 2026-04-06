Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в Telegram-канале о том, что уходит в отставку.

«Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — сообщил он.

Беляев отметил, что за небольшой период времени не получилось оперативно решить проблемы, накопившиеся за несколько лет. «И это стало отчетливо видно прошедшей зимой. К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов», — написал он.

Беляев занял этот пост 27 ноября 2024 года по итогам голосования депутатов городской думы.

Мощные снегопады обрушились на Камчатку в декабре и январе. В городе образовалась снежная блокада: люди не могли сходить в магазины и подъехать к своим домам. А двух мужчин насмерть завалило снегом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.