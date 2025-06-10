Глава Павловского Посада проверил состояние дворовых и общественных территорий

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел плановый объезд территории, лично оценив состояние улиц, общественных пространств и дворов. По итогам инспекции перед службами города поставлены задачи, направленные на наведение порядка и благоустройство, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Особый акцент был сделан на необходимости оперативного устранения мусора, поросли и проведения покоса травы на отдельных участках. Внимание уделено проблемным зонам вблизи контейнерных площадок и торговых объектов, где нужно усилить работу по очистке территории. Кроме того, на улице Советская, 12 в городе Электрогорск, где ведется комплексное благоустройство, поручено убрать строительные отходы и навести порядок.

На улице у магазина «ДА» выявлен провал в асфальтовом покрытии. Глава поручил ресурсоснабжающей организации провести ремонт участка. Также в ближайшее время будет выполнен ямочный ремонт дорожного полотна, особенно в местах расположения колодцев, чтобы повысить безопасность движения.

Особую обеспокоенность вызвал неприятный случай в городском парке, где вандалы повредили одну из новых лавочек. Глава округа обратился к жителям с просьбой беречь общественное имущество, отметив, что только совместными усилиями можно сделать Электрогорск комфортным и уютным для всех.

В рамках объезда глава также посетил летний лагерь на базе школы № 14, где пообщался с детьми и передал им сладкие подарки. В беседе он пожелал ребятам ярких впечатлений и радостных каникул.

Глава поблагодарил горожан за активное участие в жизни округа и отметил, что все предложения и обращения находятся на его контроле. Работа по улучшению городской среды будет продолжаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.