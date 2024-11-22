Глава Павлово-Посадского округа встретился с матерями военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО

В преддверии Дня матери глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с семьями военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В теплой обстановке состоялась беседа, где обсудили вопросы, которые волнуют мам. Работа по увековечению памяти земляков уже идет: в школах открыты парты Героев, в Павловском Посаде установлены интерактивные стенды с биографией ребят, которые в скором времени также будут установлены и в Электрогорске, для подрастающего поколения проводятся экскурсии в музей, посвященный специальной военной операции. Ведется работа по проектированию Аллеи Славы на городских кладбищах.

На постоянной связи с семьями социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова, которая не только окружила женщин заботой и вниманием, но и занимается их сопровождением.

«Наша задача — окружить матерей заботой и вниманием, быть рядом, помогать и поддерживать каждую минуту. Вы можете обращаться к нам по любым вопросам, в том числе и за психологической помощью. Мы благодарны вам за стойкость и силу духа!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.