Глава Павлово-Посадского округа проверил уборку снега и работу коммунальных служб

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 20 января провел еженедельный объезд, в ходе которого оценил состояние улиц и работу коммунальных служб в Павловском Посаде, Больших Дворах и Электрогорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе объезда Денис Семенов уделил особое внимание зимнему содержанию территорий, качеству питьевой воды и вопросам отопления в жилом фонде. В Павловском Посаде и других поселениях глава округа проверил организацию уборки и вывоза снега, выделив участки, где техника и бригады справляются, а также те, где необходимо усилить меры.

В Больших Дворах Семенов обратил внимание на проблему качества воды, поступающей из ВСВ. Он отметил, что каток был залит водой с выраженным ржавым оттенком, и пообещал повторно поднять этот вопрос в профильном министерстве для системного решения.

В Электрогорске глава округа посетил квартиры жителей, которые жаловались на отопление. В некоторых случаях температура соответствовала норме, в других батареи не прогревались до нужных значений. Семенов поручил управляющей компании детально проверить стояки, балансировку, завоздушивание, работу узлов и параметры подачи тепла.

Все поручения даны, их выполнение и изменения планируется оценить на следующей неделе. Глава округа напомнил, что объезды проходят еженедельно, и призвал жителей сообщать о проблемах для включения их в маршрут проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.