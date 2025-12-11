Глава Павлово-Посадского округа проверил социальные объекты в Электрогорске 10 ноября

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 10 ноября совершил рабочий объезд по Электрогорску. Он проверил состояние детского сада «Колокольчик», где ранее поступали жалобы на неработающую калитку. В ходе проверки выяснилось, что магнитный замок исправен, а вход находится под контролем. Семенов поручил подрядчику устранить замечания по содержанию территории.

Далее глава округа посетил городскую баню. Он обратил внимание на состояние пола и дверей в парилке, а также поручил начать косметический ремонт этих зон весной. Также были даны указания по ремонту барной стойки, входной зоны и организации регулярной уборки.

На городском рынке Семенов проверил подготовку к переводу уличных торговых палаток в крытый рынок с нового года. Он поручил провести косметический ремонт помещений для создания комфортных условий для торговли.

Особое внимание было уделено сохранению культурного наследия. В связи с планами демонтажа здания бывшей столовой предприятия «Ультрадекор» было решено сохранить два металлических панно с фасада. Семенов поручил аккуратно демонтировать и отреставрировать их, а жители могут предложить варианты размещения артефактов.

Также глава округа сообщил о работах по устранению последствий снегопада. Коммунальные службы очищают дворы и дороги, а также обрабатывают их противогололедными средствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.