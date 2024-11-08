Глава Павлово-Посадского округа проверил содержание общественных мест Электрогорска

Проверка началась со Стахановского озера. Управляющей организации Глава поручил усилить работы в части подбора мусора. Помимо этого, в зоне «в гостях у сказки» необходимо убрать оставшиеся от демонтированной входной группы столбы, а в зоне отдыха «Стахановский берег» заменить сломанные стулья. Во время объезда пообщались с жителями. По просьбе старшего поколения будет продолжена пешеходная дорожка, которая будет идти от новой зоны отдыха до входа на озеро со стороны ФОКа «Лидер».

Далее осмотрели сквер Святого Константина и сквер Чернобыльцам. Здесь службы своевременно выполняют прометание дорожек от листвы и мокрого снега.

Также комиссия осмотрела городской парк. С недавнего времени в парке установлен пост охраны. Денис Олегович дал поручение подключить камеры из системы безопасный регион на компьютер охранника, чтобы он мог видеть все, что происходит в парке и своевременно осуществлять контроль. Также, он поручил запланировать на следующий год ремонт дорожек, которые идут со стороны улицы Ленина и обновление покрытия около сцены.

На стадионе им. Р. Э. Классона глава указал на необходимость замены столбов на входной группе, пластиковых сидений на трибунах и ремонту флагштоков.

В завершении объезда осмотрели ход работ по устранению технического инцидента на теплотрассе по улице Ленина. Проводится замена 15 погонных метров трубопровода.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.