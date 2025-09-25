Глава Павлово-Посадского округа проверил работу детсада «Колокольчик»

24 сентября глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов с рабочим визитом посетил детский сад «Колокольчик» в Электрогорске. Детский сад был открыт в 2024 году после масштабного капитального ремонта и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня его посещают 160 маленьких жителей Электрогорска, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Радостно видеть, как преобразились группы и залы, но цель моего визита — не только порадоваться, но и проверить, все ли работает, как часы. К сожалению, выявил ряд недочетов, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Есть замечания к качеству установки сантехники в туалетных комнатах, а также некоторые моменты, которые необходимо решить в рамках гарантийных обязательств. Нельзя оставлять без внимания и территорию для прогулок. Услышал справедливые жалобы от родителей на нехватку малых архитектурных форм. Детям нужны не только качели, но и уютные веранды, игровые комплексы», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Сейчас участки не до конца благоустроены для активных и интересных игр на свежем воздухе. Денис Семенов поставил подрядчику задачу: все недочеты по ремонту, должны быть устранены до конца следующей недели. Чтобы дети не скучали на прогулках уже сейчас, управление образования закупает дополнительно 5 новых песочниц.

«Более масштабное оснащение участков малыми архитектурными формами мы закладываем в планы на следующий год. „Колокольчик“ должен стать по-настоящему комфортным и безопасным домом для наших малышей, а не объектом, где нужно постоянно что-то доделывать. Держу ситуацию на личном контроле и на следующей неделе приеду с повторной проверкой», — подытожил Денис Олегович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.