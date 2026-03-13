Глава Павлово-Посадского округа проверил город 10 марта

сегодня в 16:43

Рабочий объезд по Павловскому Посаду провел 10 марта глава округа Денис Семенов вместе с профильными службами. Он оценил состояние парка, вокзала, дорог и дворов, а также поручил устранить выявленные нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объезд начался с парка Меленки, благоустроенного в 2024 году по Народной программе «Единой России». Сейчас там Мособлводоканал ведет перекладку трубопровода. Глава округа поручил привести в порядок территорию в зоне работ и оперативно устранить замечания по расчистке тропиночной сети от снега.

Особое внимание уделили чистоте общественных пространств. Денис Семенов обратился к владельцам собак с просьбой убирать за питомцами во дворах и парках, поскольку следы выгула создают дискомфорт для жителей.

Во время осмотра вокзала и новой привокзальной площади выявили мусор, неухоженные фасады и граффити на торговых объектах. Также зафиксирован факт вандализма в отношении объектов торговли и инфраструктуры РЖД. Профильным службам поручено приступить к устранению недочетов, включая уборку снега на парковках.

После этого проверили дороги и дворовые территории. Замечания касались расчистки парковок, детских площадок и своевременного вывоза снега. Все адреса взяты на контроль.

«Работаем дальше. Наша задача — сделать Павловский Посад чистым, безопасным и комфортным для каждого жителя», — подчеркнул Денис Семенов.

Контроль за исполнением поручений продолжится.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.