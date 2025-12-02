Глава Павлово-Посадского округа провел совещание по качеству воды и электроснабжению

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с профильными службами. Мособлводоканал сообщил, что вода из скважин подается без нарушений по качеству, однако жители продолжают жаловаться на неприятный запах и ржавчину. Семенов подчеркнул, что такие сигналы нельзя игнорировать.

Он поручил отработать каждый случай индивидуально, организовать выезды на адреса, провести замеры, выявить причины и принять конкретные решения. До конца следующего года запланирована реконструкция водозаборного узла № 1 на улице Льва Толстого, а также двух артезианских скважин — «ЛМЗ» и «Силон». Это позволит повысить надежность и качество водоснабжения.

Мособлэнерго доложило, что проблема с отключениями электроэнергии в районе Филимоново, переулка Степуринский и деревни Субботино решена. Специалисты продолжают мониторить ситуацию, чтобы предотвратить повторные перебои.

Службы по благоустройству завершают украшение округа к праздникам. 1 декабря в городских парках зажгли новогодние ели, создавая праздничное настроение, отметил Денис Семенов.

Также начал работу чат-бот МФЦ Московской области в мессенджере MAX, который позволяет быстрее и удобнее решать вопросы онлайн: узнать адреса и режим работы офисов, проверить статус заявления, записаться на прием или отменить визит. Для начала общения с ботом нужно перейти по ссылке и нажать «Запустить бота».

С 1 по 10 декабря, в декаду инвалидов, все экскурсии в музеях городского округа для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся бесплатно. Это важный шаг к доступности культурных мероприятий для всех жителей.

«По каждому из поднятых сегодня вопросов будем вести предметную работу и информировать о результатах. Продолжаю держать связь через обращения, соцсети и встречи с жителями», — подытожил Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались уже с весны. При этом глава региона заявил о важности сокращения срока неудобств для жителей.

«В Подмосковье отключения горячей воды начались уже в мае и продлятся все лето. Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть, в том числе, интерактивная карта коммунальных услуг», — рассказал Воробьев.