Глава Павлово-Посадского округа провел прием в Электрогорске

В ходе встречи жители подняли вопросы благоустройства дворов и общественных пространств, а также темы, связанные с землей и жилищно-коммунальным хозяйством. По каждому обращению были намечены конкретные решения и дальнейшие шаги.

Отдельно рассмотрели ситуацию с двором у домов № 6 и 7 на улице Классона. Жители попросили провести благоустройство территории, однако близкое залегание сетей теплоснабжения не позволяет сразу приступить к асфальтированию — тяжелая техника может повредить трубы.

«Сразу после окончания отопительного периода проведем работы по перекладке теплосетей на безопасную глубину. Как только сети будут защищены — приступим к асфальтированию двора. Все работы завершим до начала нового отопительного сезона», — отметил Денис Семенов.

В администрации подчеркнули, что личные приемы позволяют оперативно реагировать на обращения и вырабатывать совместные решения. Записаться на прием можно по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.