Глава Павлово-Посадского округа провел очередной объезд территории

Руководитель Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совершил объезд территории. Во время него оценили состояние инфраструктуры и благоустройства Павлово-Посадского городского округа, сообщили пресс-служба администрации округа.

Начали с осмотра объектов капитального ремонта МКОУ «Школа-интернат Павлово-Посадского городского округа» и МОУ СОШ № 11 (РП Большие Дворы).

Подрядчик проводит работы по устройству подвесной системы потолка, покрытию полов керамогранитной плиткой, монтажу систем вентиляции, электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, слаботочных систем, установке дверных блоков.

Глава округа поручил усилить работы по чистовой отделке помещений и вывозу строительного мусора.

В Дошкольном отделении «Незабудка» МОУ «Гимназия» и Образовательном корпусе МОУ «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова» (бывшая школа № 4) строители приступили к устройству фасада, чистовой отделке стен и полов, прокладке лотков слаботочных систем и электроснабжения.

Денис Семенов указал подрядчику на необходимость увеличения количества рабочих и ускорении сроков поставок материалов.

Данные объекты ремонтируются в рамках народной программы партии «Единая Россия».

После строек оценили состояние дорог и тротуаров. По многочисленным просьбам жителей обустроили порядка 400 метров тротуара по улице Лесная. Осмотрели общественные места, про которые неоднократно говорили на оперативных совещаниях.

Среди них — МБУ «Благоустройство» приступило к работам по ремонту входной группы около часовни и памятника В. И. Ленину на площади Революции. Также в летний период будет отремонтирован фонтан в поселке Большие Дворы — оценили его состояние и еще раз обсудили сроки.

Заехали во дворы, где прошло комплексное благоустройство территории. На улицах Кузьмина, 11, и Ленская-Тимирязева, 12, подрядчик завершил укладку асфальта на дорогах и парковочных зонах. Около входных групп установлены новые лавочки и урны. Подготавливается основание для установки новой детской игровой площадки.

Во время объезда пообщались с жителями, выслушали их предложения и замечания, которые сразу взяли в работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.